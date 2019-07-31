الاعدام لقاتل الطفلة زهراء في الخالص بديالى

2019/07/31 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات بعقوبة قرارا يقضي باعدام قاتل الطفلة زهراء في قضاء الخالص الشهر الماضي.وقال مصدر :” ان محكمة جنايات بعقوبة اصدرت حكما بالاعدام بحق قاتل الطفلة زهراء التي قتلت بطريقة بشعة في قضاء الخالص شمال بعقوبة”.يذكر ان الطفلة زهراء تم نحرها من قبل أحد اقارب والدها قرب منزلها في حي الزهراء بقضاء الخالص […]

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