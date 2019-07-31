2019/07/31 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق انتشر مقطع فديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يكشف طريقة تعامل ضباط الجوازات ‎الإيرانيين في منفذ ‎الشلامجة الحدودي مع المسافرين ‎العراقيين، والتي اغضبت المسافرين للطريقة غير اللائقة في التعامل نتج عنه شجار بين بعضهم وبين الضباط ‎الإيرانيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. تعامل “مهين” من ضباط ايرانيين مع مسافرين عراقيين في منفذ حدودي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. تعامل “مهين” من ضباط ايرانيين مع مسافرين عراقيين في منفذ حدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).