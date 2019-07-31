القوة الجوية ينفي خبر رحيل محمد قاسم عن الفريق

2019/07/31 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد نادي القوة الجوية، على أنباء رحيل جوهرة الفريق محمد قاسم عن الفريق في الموسم المقبل.وانتشرت انباء تفيد بأن قاسم، سيغادر الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.وذكر النادي في بيان وتلقته وكالة صدى، أن “الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تنفي صحة الكلام الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية مغادرة اللاعب

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