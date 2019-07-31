الداخلية الكويتية تسمح للشرطة بإطلاق النار على أقدام المتظاهرين والهاربين

2019/07/31 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

صدر نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، قرارا حدد ضوابط استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار لرجال الأمن، أعاد خلاله السماح

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