2019/07/31 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني عن توقيع وزارة الكهرباء عقد مع شركة سيمنز الألمانية لتزويد البصرة بالطاقة الكهربائية.

وقال في بيان، تلقته،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء توقع مع سيمنز الألمانية عقد تحسين واقع الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء توقع مع سيمنز الألمانية عقد تحسين واقع الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).