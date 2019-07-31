ماكرون يدعو روحاني إلى خفض التوتر الأميركي ـ الإيراني

2019/07/31 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس – دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني إلى خفض التوترات مع الولايات المتحدة، وسط خلال دبلوماسي حول مضيق

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