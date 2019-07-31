مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في هذا المجال..

2019/07/31 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العدل العراقي فاروق أمين الشواني وسفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وسورية في مختلف المجال...

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