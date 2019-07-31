صحيفة: العراق يبدي استعداده لتدريب عناصر الداخلية السعودية

2019/07/31 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الجنابي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية واطلع عليه موقع "الغدير"، ان" من المهم وجود تعاون بين البلدين في إقامة دورات تدريبية في الرياض لضباط الشرطة العراقية ومنتسبي وزارة الداخلية العراقية والعكس كذلك، ما يحقق الاستفادة من الخبرات".واشار الجنابي بحسب الصحيفة، الى ان" وجود خبرات كبيرة في العراق في مكافحة الإرهاب".وأضاف، ان" المنطقة تعاني من الإرهاب والمخدرات، حيث تعد هذه قضايا مشتركة تتطلب تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب".ونوه، الجنابي إلى أن" العلاقات تسير بوتيرة جيدة لتحسينها وتعميقها وتعزيزها في المجالات كافة، حيث بدأت بتأسيس المجلس التنسيقي العراقي – السعودي قبل نحو عامين".انتهى..م.م

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