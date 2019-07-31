بغداد اليوم تنفرد بنشر 32 تغييراً بالمناصب الامنية في البصرة بعد زيارة وزير الداخلية اليها (وثائق)

2019/07/31 | 13:47

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بغداد اليوم - البصرة

تنشر (بغداد اليوم)، عددا من التغييرات بالمناصب الامنية، في البصرة، بعد زيارة وزير الداخلية ياسين...





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