“بالصور”.. لم يتبق من عائلتها سوى ابنها امرأة موصلية تواجه الحياة بـ”المناديل والسكائر والماء”

2019/07/31 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق تعيش المرأة العراقية فاطمة علي في محلة تعرف باسم (ﻋﻤﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﻝ) ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ الموصلبرفقة ولدها، وهي تعتاش على بيع المناديل والسكائر والمياه.وتقول فاطمة “ﻛﻨﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ٥ ﺃﺷﺨﺎﺹ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺛﻨﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﺯﻭﺟﻲ ﻗﺒﻞ ١٢ ﻋﺎﻡ .ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺍﺑﻨﺘﻲ ﺩﻻﻝ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٩ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺙ ﺳﻴﺮ، ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺃﺑﻨﻲ ﻋﻤﺎﺩ ﻓﻲ […]

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