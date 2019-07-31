2019/07/31 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC وصف النائب عن كتلة الحكمة النيابة حسن فدعم، اليوم الأربعاء، البرنامج الحكومي بالأكاذيب الكثيرة وبانه تضليل للرأي العام، محملا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كامل المسؤولية في فشل الحكومة.وقال فدعم في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إنه “عند إعلان الحكومة عن برنامجها الحكومي في المرحلة السابقة تم تشكيل لجنة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكمة يصف البرنامج الحكومي بالأكاذيب ويحمل عبد المهدي مسؤولية “الغش” المركز الخبري الوطني.

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