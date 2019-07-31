وزارة الكهرباء توقع عقدا مع شركة سيمنز الالمانية لتحسين واقع الطاقة الكهربائية في البصرة

2019/07/31 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت وزارة الكهرباء اليوم في محافظة البصرة عقد ا مع شركة سيمنز الألمانية لتزويد البصرة بالطاقة الكهربائية.وقال وزير الكهرباء لؤي الخطيب :” ان البصرة عانت الكثير من التحديات في الفترة الماضية ، واليوم ابناء البصرة يحتفلون بتوفير الطاقة الكهربائية لـ (4) ملايين مواطن “، مشيراً الى :” ان السنوات المقبلة ستشهد توفير خدمات اكثر […]

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