الصجري يكشف عن تعاقد الحكومة مع شركة خاسرة لا تمتلك الأموال في البصرة

2019/07/31 | 13:50

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بغداد:سومر نيوز

كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية، علي الصجري، الأربعاء، عن تعاقد الحكومة شركة باي واتر البريطانية الوهمية...

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