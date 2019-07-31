2019/07/31 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر إئتلاف النصر من أزمة مالية عميقة ومعقدة تضرب البلاد بسبب الإنفاق المالي الحالي غير المدروس.

وقال عضو الائتلاف علي السنيد، في بيان، إنَّ امكانية الاستقرار والنمو الاقتصادي مهددان بسبب زيادة الإنفاق بنسبة تصل الى خمسة وعشرين بالمئة سنوياً، مما يهدد الاستدامة المالية للدولة.

وأكد السنيد أن حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، التي ورثت انهيارا مالياً عام الفين واربعة عشر، وخاضت الحروب، وواجهت أزمات الطوارئ الاجتماعية والأمنية والاقتصادية بخزينة خاوية، استطاعت الحفاظ على الاقتصاد من الانهيار، والدولة من فقدان السيولة المالية وحققت فائضاً، نتيجة لاعتمادها سياسة مالية حذرة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر: أزمة مالية عميقة ستضرب العراق بسبب الإنفاق المالي الحالي غير المدروس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر: أزمة مالية عميقة ستضرب العراق بسبب الإنفاق المالي الحالي غير المدروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).