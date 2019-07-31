بمشاركة العراق استئناف مباحثات “أستانا 13” حول سوريا

2019/07/31 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الاربعاء، بأن مباحثات “أستانا” بدورتها الـ”13″ حول سوريا ستستأنف يوم غد الخميس، بمشاركة وفود من عدة دول بينها العراق.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، اننا “نأسف لأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسن، سيضطر لعدم حضور المحادثات ...

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