القضاء العراقي يقدم طلبا برفع الحصانة عن 21 برلمانيا

2019/07/31 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى يوم الاربعاء عن تقديمه طلبا لرفع الحصانة عن 2 عضوا في مجلس النواب العراقي.وذكر المركز في بيان اليوم أن مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن ( 10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال ...

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