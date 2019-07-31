الكهرباء توقع عقداً مع سيمنز الألمانية لتحسين واقع الطاقة في البصرة

2019/07/31 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني، الاربعاء، عن توقيع وزارة الكهرباء عقد مع شركة سيمنز الألمانية لتزويد البصرة بالطاقة الكهربائية، مشيراً الى ان التوقيع مع شركة سيمنز خطوة جيدة لتحسين واقع التيار الكهربائي لاهالي المحافظة، مقدماً شكره لابناء البصرة الذين تحملوا في السنوات الماضية مشاكل عدم تحسن الطاقة الكهربائية.وقال العيداني خلال حفل توقيع عقد تجهيز الطاقة الكهربائية بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز الألمانية لتنفيذ المرحلة الاولى من خارطة طريق شركة سيمنز في العراق لتحسين قطاع الكهرباء والذي عقد في فندق البصرة الدولي الشيراتون، بحسب بيان لمكتبه وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان انتاج الطاقة الكهربائية بحدود (4182) ميكا واط والذي تحقق من خلال التناغم الكبير بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، مشيراً الى ان مجلس المحافظة تصدى لموضوع تحسين واقع التيار الكهربائي وخصوصاً رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني.

من جهته قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب، تم توقيع العقد بين الوزارة وشركة سيمنز الألمانية لتنفيذ المرحلة الاولى من خارطة طريق شركة سيمنز في العراق لتحسين قطاع الكهرباء، لافتاً الى ان البصرة عانت الكثير من التحديات في الفترة الماضية واليوم ابناء البصرة يحتفلون بتوفير الطاقة الكهربائية ل (4) ملايين مواطن، مشيراً الى ان السنوات المقبلة ستشهد توفير خدمات اكثر فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية.

من جانبه اوضح مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية زياد علي فاضل ان محطات كهرباء (132) ستكون في أقضية المدينة والقرنة وابي الخصيب والفاو، فيما ستكون حصص المحافظات الجنوبية والوسطى في العراق (13) محطة نقل بسعات (189) mva لتشمل عموم المحافظات، مبيناً ان عقد المرحلة الاولى سيضيف طاقة تصل بحدود (3750) ميكا واط كما ستشهد هذه المرحلة اضافة وتجهيز عدد كبير من محولات الطاقة الكهربائية ولأول مرة بسعات تصل الى (90) mva.

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