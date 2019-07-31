النزاهة تضبط موظفين ببلدية المقدادية زوَّرا كتب تسجيل أراضٍ

2019/07/31 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن تمكن ملاكات مكتب تحقيق ديالى من ضبط موظفينِ في مديرية بلدية المقدادية؛ لقيامهما بتزوير كتب تسجيل قطع أراضٍ في منطقة (أبي صيدا) بالمحافظة. وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى دائرة التسجيل […]

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