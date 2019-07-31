مؤسسة ملتقى العلم والدين في كربلاء المقدسة تقيم دورة لإعداد الرواد الحسينين

2019/07/31 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مؤسسة ملتقى العلم والدين في كربلاء المقدسة دورة لإعداد الرواد الحسينين, وذلك خدمة للمنبر الحسيني.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

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