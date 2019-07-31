2019/07/31 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني عن توقيع وزارة الكهرباء عقد مع شركة سيمنز الألمانية لتزويد البصرة بالطاقة الكهربائية.وقال في بيان، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاربعاء، ان “العقد يتضمن تنفيذ المرحلة الاولى من خارطة طريق شركة سيمنز في العراق لتحسين قطاع الكهرباء والذي عقد في فندق البصرة الدولي الشيراتون”.واضاف، ان “انتاج الطاقة الكهربائية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء توقع مع سيمنز الألمانية عقد تحسين واقع الطاقة الكهربائية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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