التربية: سنعلن بعد قليل نتائج السادس اعدادي

2019/07/31 | 13:56

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(المستقلة) … اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، انها ستعلن نتائج السادس اعدادي بعد قليل.وقال المتحدث باسم الوزارة فراس محمد لـ السومرية نيوز، ان “الوزارة ستعلن بعد قليل نتائج الدور الاول للسادس اعدادي”.

واضاف ان “النتائج ستوزع على وسائل الاعلام”.

وستقوم (المستقلة) بنشر نتائج السادس لجميع المحافظات العراقية.

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