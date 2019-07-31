2019/07/31 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية، صباح الساعدي، مقترح “قانون إعمار مدينة الصدر”.

وأكد الساعدي في بيان، أن مدينة الصدر تعاني اهمالا كبيرا في البنى التحتية والاعمار، ونقصا في الخدمات الأساسية، مبينا أن فشل الحكومات الاتحادية المتعاقبة، وأمانة بغداد، اصبح واضحا في اعمار مدينة الصدر التي تمثل نسبتها السكانية ما يقارب نصف سكان العاصمة بغداد.

وأوضح الساعدي، أن “مقترح قانون اعمار مدينة الصدر”، ينص على تشكيل مجلس إعمار للمدينة وصندوق لإعمارها من قبل مجلس الوزراء، مشيرا الى ان هذا القانون هو الحل الأمثل لواقع مدينة الصدر، بدلا من الحلول الترقيعية والمشاريع الجزئية التي تشوبها شبهات الفساد، وان هذا القانون لا يعني عدم محاسبة المسؤولين في الحكومة وأمانة بغداد عن سنوات الفشل والفساد الخمس عشرة الماضية، بل لابد من المحاسبة والمحاكمة للفاشلين والفاسدين على حد سواء مهما كانت انتماءاتهم.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صباح الساعدي يقدم مقترح “قانون إعمار مدينة الصدر” ويطالب بمحاسبة المسؤولين المقصرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صباح الساعدي يقدم مقترح “قانون إعمار مدينة الصدر” ويطالب بمحاسبة المسؤولين المقصرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).