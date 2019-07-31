شرطة النجف تلقي القبض على ثلاثة عشر مطلوباً وضبط عجلة خطيرة

2019/07/31 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت، اليوم الأربعاء، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين.وقالت المديرية في بيان صحفي، انه "بأمر من قائد شرطة المحافظة وبإشراف ميداني من قبل مدير قسم شرطة قضاء النجف الجنوبي العميد حازم كاظم دحام تم تنفيذ أوامر القاء القبض بحق ١٣ مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضافت، ان "كما تم القاء القبض على مركبة نوع سنتافي نفذت فيها عمليات إجرامية وصادر بحقها أمر قضائي".

وأشار البيان الى، ان "العملية تمت خلال الممارسة الأمنية ونصب سيطرات مؤقتة في قاطع المسؤولية لتفتيش العجلات والأشخاص المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".



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