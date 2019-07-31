القضاء الأعلى: قدمنا طلبا لرفع الحصانة عن 21 نائبا في البرلمان العراقي

2019/07/31 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تقديمه طلبا لرفع الحصانة عن واحد وعشرين عضوا في مجلس النواب العراقي.

وذكر المركز في بيان، أن مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن عشرة من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية، كما أرسل طلبا برفع الحصانة عن احد عشر نائبا آخرين عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنه وتم ذلك .

وأكد البيان أن مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم ، ولاسيما ان موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق او المحاكمة، ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم.

وأشار البيان إلى انه بإمكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك .

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