وكالة صدى الاعلام تنشر نتائج السادس الإعدادي لعام 2018 -2019

2019/07/31 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة صدى الاعلام للانباء في الساعات القليلة المقبلة نتائج السادس الإعدادي للدور الأول للعام الدراسي 2018 -2019.وأعلنت وزارة التربية انه “سيتم نشر جميع نتائج الصف السادس الإعدادي ولجميع الفروع والمحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة”.

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