الحشد الشعبي يكثف جهوده لتأمين الطريق الرابط بين محافظتي نينوى واربيل

2019/07/31 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت قوات اللواء 30 بالحشد الشعبي، الاربعاء، جهودها لتأمين الطريق الرابط بين محافظتي نينوى واربيل من خلال تفتيش المركبات والاشخاص المارين بين المحافظتين.وقال موفدنا ان، قوات اللواء 30 بالحشد الشعبي كثفت جهودها لتأمين الطريق الرابط بين محافظتي نينوى واربيل من خلال تفتيش المركبات والاشخاص المارين بين المحافظتين.واضاف الموفد ان، اجراءات التفتيش تسري على ...

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