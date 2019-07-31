 النزاهة تضبط موظفين ببلدية المقدادية زوَّرا كتب تسجيل أراضٍ

2019/07/31 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت هيئة النزاهة،اليوم الاربعاء، موظفين ببلدية المقدادية زورا كتب تسجيل اراض.

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