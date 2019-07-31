2019/07/31 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير الاقتصادي باسم أنطوان، الأربعاء، عن توقف أكثر من 6000 مشروع خدمي بسبب الفساد وإنفاق الحكومات المتعاقبة نفقات حكومية ومصاريف غير مهمة، مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي حذر من توقف القروض والدعم المالي في حال استمرار الاتفاق الحكومي.وقال أنطوان في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الحكومة الحالية مستمرة في سياسيات الإنفاق على غرار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنطوان: النفقات المفرطة للحكومات أوقفت 6000 مشروع خدمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنطوان: النفقات المفرطة للحكومات أوقفت 6000 مشروع خدمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).