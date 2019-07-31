التربية : اليوم.. نتائج امتحانات السادس الاعدادي

2019/07/31 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية عن ظهور نتائج السادس الاعدادي اليوم .ودعت الوزارة في بيان مقتضب وسائل الاعلام الى مراجعة التلفزيون التربوي الكائن في الاعظمية خلف اعدادية الحريري الساعة الثالثة بعد الظهر لتسلم اقراص النتائج.

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