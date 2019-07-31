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التربية : اليوم.. نتائج امتحانات السادس الاعدادي


التربية : اليوم.. نتائج امتحانات السادس الاعدادي
2019/07/31 | 14:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة التربية عن ظهور نتائج السادس الاعدادي اليوم .

ودعت الوزارة في بيان مقتضب وسائل الاعلام الى مراجعة التلفزيون التربوي الكائن في الاعظمية خلف اعدادية الحريري الساعة الثالثة بعد الظهر لتسلم اقراص النتائج.

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