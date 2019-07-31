صراع ثلاثي على مدافع النوارس

2019/07/31 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستحوذ مدافع نادي الزوراء، بهاء جميل، على اهتمام ثلاثة اندية في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.وقال جميل في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “مثلت الزوراء الموسم الفائت بنظام الإعارة ولموسم واحد وبعد انتهاء الدوري لم تفاتحني الإدارة للبقاء مع الفريق”.واوضح أن “قرار عدم مفاتحتي لموسم آخر، جاء بناءً […]

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