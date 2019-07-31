ندوة خاصة استذكارا لحادثة تفجير مرقد نبي الله يونس (ع)

2019/07/31 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مجلس علماء الرباط المحمدي وبالتعاون مع مركز الحوار الفكري, ندوة خاصة استذكارا لحادثة تفجير مرقد نبي الله يونس عليه السلام لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

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