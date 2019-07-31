أكثر من 20 مليار دولار استثمارات الصين في العراق

2019/07/31 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن السفير الصيني لدى بغداد "تشانغ تاو"، اليوم الأربعاء، أن استثمارات بلاده في العراق تجاوزت 20 مليار دولار، تتركز في المجال النفطي.

وقال "تشانغ"

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