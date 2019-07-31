العراق يتفق مع الكويت بشأن اختيار الطرف الثالث لاستثمار الحقول المشتركة

2019/07/31 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، الاربعاء، عن التوصل الى اتفاق بين العراق والكويت حول أختيار الطرف الثالث "الاستشاري العالمي " وهي شركة “ERC Equipoise Pte.Ltd.UK”" حول أعداد الدراسة الخاصة باستثمار واستغلال الحقو

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