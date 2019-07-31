30 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق والصين

2019/07/31 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو، الاربعاء، ان حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق تجاوز 30 مليار دولار امريكي خلال العام الماضي.

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