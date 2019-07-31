2019/07/31 | 14:15

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الأخبار المحلية

الأربعاء 31 يوليو 2019 | 02:01 مساءً | عدد القراءات : 9

غداً..إنطلاق امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية

بغداد/...أكدت وزارة التربية، الاربعاء، حرصها على إتمام امتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية وتوفير المستلزمات الضرورية لها .

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير التربية ، ان "أكثر من ١٠٠ ألف طالب وطالبة سيتوجهون يوم غد الخميس الموافق الاول من آب في جميع المحافظات العراقية لأداء امتحانات الدور الثاني للسادس الابتدائي في جميع المحافظات".

وأضاف البيان أن "وزير التربية وكالة قصي السهيل دعا الطلبة إلى الجد والاجتهاد من أجل استمرار مسيرة العلم والتقدم".

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