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شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - قلعة كركوك ارث تاريخي وثقافي متفرد


شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - قلعة كركوك ارث تاريخي وثقافي متفرد
2019/07/31 | 14:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 2lpJkw8I1jk

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