2019/07/31 | 14:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - قلعة كركوك ارث تاريخي وثقافي متفرد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2lpJkw8I1jk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - قلعة كركوك ارث تاريخي وثقافي متفرد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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