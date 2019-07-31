2019/07/31 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحداد يؤكد على تعزيز التنسيق والتعاون مع برلمان أقليم كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/31 | 14:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد يؤكد على تعزيز التنسيق والتعاون مع برلمان أقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد يؤكد على تعزيز التنسيق والتعاون مع برلمان أقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).