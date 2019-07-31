الزراعة : خطة لمكافحة آفات المحاصيل الزراعية في اكثر من (4) ملايين دونم

2019/07/31 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت وزارة الزراعة / دائرة وقاية المزروعات باعداد الخطة المقررة لتنفيذ حملات مكافحة آفات المحاصيل الزراعية المختلفة من الادغال والحشرات التي تصيبها في الموسم المقبل ، بصورة مجانية .وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم :” ان الخطة الموضوعة لمكافحة الافات الزراعية التي تصيب المحاصيل الزراعية اشتملت على تنفيذ اكثر من (16) حملة مكافحة بواقع أكثر […]

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