افتتاح معرض للوظائف بجامعة البصرة

2019/07/31 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت جمعية أيادي الرحمة الانسانية بالتعاون مع المركز الثقافي بجامعة البصرة ، معرضاً للوظائف على قاعة المركز الثقافي بمجمع كليات باب الزبير ، بحضور رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين و عدد كبير من الشباب الخريجين الباحثين عن العمل وعدد من الشركات.وذكر مصدر اعلامي في المركز :” يهدف معرض الوظائف الذي يحتضنه المركز الثقافي […]

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