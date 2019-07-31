طلعت رضوان - اليسارالمصرى والعربى والولع بالمرجعية الدينية

2019/07/31 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان اليسارالمصرى والعربى والولع بالمرجعية الدينيةطلعت رضوان هلــّـل الماركسيون المصريون (والعرب) للنظام الدينى/ الإيرانى بقيادة الخمينى عام1979، ولكن الخولى (بالرغم من ماركسيته) ذكرمعلومة صادمة، لكل من أيــّـد النظام الدينى الفاشى..وصادمة بصفة خاصة للعروبيين، الذين صـدّقوا كلام الخمينى عن عدائه لإسرائيل..ومناصرته للفلسطينيين، فعندما استولى الخمينى على السلطة، اشترط صراحة على قيادة منظمة الت......

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