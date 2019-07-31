2019/07/31 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يتكتم صنّاع فيلم “ولاد رزق” على الدور الذي ستلعبه الفنانة أصالة نصري في الجزء الثاني منه، فيما يتردد أنها ستُطل بمشهدٍ واحد في نهايته كضيفة شرف.وتأخذ مشاركتها أهمية لكونها تقتحم عالم السينما لأول مرة بعد 30 سنة في مجال الغناء رغم التعتيم على تفاصيل دورها حتى الآن.ويتابع البطولة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أصالة تقتحم السينما عبر “ولاد رزق” وكالة خطوة برس.

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