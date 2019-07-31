قمة ليفربول ترسم ملامح عودة نيمار إلى برشلونة

2019/07/31 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد في الانتقال المحتمل للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة خلال الميركاتو الحالي.

ووفقًا

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