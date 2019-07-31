البنك المركزي يدعو المواطنين بعدم قبول الصكوك من مصرف مهم في البصرة

2019/07/31 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

دعا البنك المركزي، لعدم قبول الصكوك الصادرة من مصرف البصرة الدولي للاستشمار.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك، في بيان تللقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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