المحكمة الاتحادية: منح الإيزيديين مقاعد نيابية تتناسب مع عدد نفوسهم خلال الانتخابات المقبلة

2019/07/31 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت المحكمة الاتحادية العليا موقفها بخصوص منح الايزيديين مقاعد نيابية تتناسب مع عدد نفوس المكون.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن الحكم قضى بوجوب منح الايزيديين مقاعد نيابية تتناسب مع عدد نفوس المكون في الانتخابات النيابية المقبلة لعام الفين واثنين وعشرين، وحسب الإحصاء السكاني الذي سيجرى في العراق، استناداً لأحكام المادة التاسعة والأربعين أولاً من الدستور.

واشار الساموك، إلى أن جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا بات ملزم للسلطات كافة استناداً إلى أحكام الدستور.

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