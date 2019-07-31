العراق والكويت يختاران إي.آر.سي لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة

2019/07/31 | 14:44

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، الاربعاء، عن التوصل الى اتفاق بين العراق والكويت حول أختيار الطرف الثالث "الاستشاري العالمي " وهي شركة “ERC Equipoise Pte.Ltd.UK”" حول أعداد الدراسة الخاصة باستثمار واستغلال الحقول الحدودية المشتركة بين العراق والكويت .

وقال جهاد، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "عقداً سيبرم خلال الايام القادمة مع شركة" ERC " البريطانية التي وقع عليها الاختيار من بين أربع شركات تم دعوتها لهذا الغرض".

وأضاف جهاد أن "العقد ينص على قيام الشركة باعداد الدراسات الفنية والمكمنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقل (سفوان –العبدلي) وحقل (الرميلة الجنوبي الرطكة – حقل الرتقة )، وذلك من أجل تنظيم واستغلال واستثمار الحقول الحدودية المشتركة بين البلدين وبما يضمن حق كل طرف في هذه الحقول ".





وتابع المتحدث باسم الوزارة أن "هذا الاتفاق يعد الاول في تاريخ الصناعة النفطية، والخطوة الاولى نحو أبرام أتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الامثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة ".

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