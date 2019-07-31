“بالفديو”.. انتقادات لبطولة غرب اسيا في كربلاء: نساء سافرات ومتبرجات يرقصن!!

2019/07/31 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق انتقد مواطن من اهالي كربلاء، وجود نساء غير محجبات في احتفالية افتتاح بطولة غرب اسيا في كربلاء ليلة امس، مبينا ان ذلك يعتبر تصرفاً غير مقبول في المدينة.

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