إحباط محاولة تهريب عجلتين دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي

2019/07/31 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" ضبطت كوادر الهيئة في محطة بوابة البصرة ميناء ام قصر الشمالي، عجلتين دون الموديل"، ان" ذلك تم وفق معلومات شعبة استخبارات وتراخيص محطة بوابة البصرة".واضاف، انه" تم تشكيل لجنة للكشف عليها من قبل لجنة مشتركة من جمرك محطة بوابة البصرة والاستخبارات وضابط البحث والتحري منفذنا، استنادا الى قرار، قاضي تحقيق محكمة ام قصر".انتهى..م.م

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