هيئة النزاهة تعلن إعادة ملكية عقار وإحباط محاولة الاستحواذ على عقارين آخرين بالبصرة

2019/07/31 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن ضبط متهمين بالجرم المشهود لتجاوزهما على ثلاثة عقارات تعود ملكيتها للدولة في البصرة.

واوضحت الهيئة في بيان، أن عملية الضبط الأولى نفذها فريق من ملاكات المديرية في المحافظة تمكنت خلالها من ضبط متهم استحوذ على عقار مساحته دونمين وتصل قيمته التقديرية الى ملياري دينار تم استغلاله لإنشاء ملعب دون الحصول على موافقات رسمية، فيما تم ضبط المتهم الآخر أثناء قيامه بتزوير أوليات عقارين بموجب مستمسكاتٍ مزورة.

واشار البيان الى تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين تمَّ تنفيذهما بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما برفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة.

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