الكلابي يعلن المضي باستجواب وزير المالية: لم نر شفافية خلال استضافته بالبرلمان

2019/07/31 | 14:49

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية، يوسف الكلابي، الاربعاء (31 تموز 2019)، المضي باستجواب وزير المالية في بداية الفصل التشريعي القادم.

وقال الكلابي في موتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، وبحضور بعض النواب، إنه "سنمضي في بداية الفصل التشريعي القادم الى استجواب وزير المالية، لأننا لم نرَ شفافية بأجوبته في الاستضافة هذا اليوم".

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، قد ترأس اليوم الاربعاء (31 تموز 2019)، اجتماعا جمع اللجنة المالية ولجنة النفط والطاقة النيابية وعدد من اعضاء مجلس النواب، وبحضور وزيري النفط والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بالوكالة، في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب لمناقشة موضوع تصدير النفط باقليم كردستان.

بغداد اليوم - ديالى

قال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب عبد الخالق العزاوي، الأربعاء، 31 تموز، 2019، إن استقرار ديالى مرهون باغلاق ما اسماه "نافذة الشر".

وذكر العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، أن "ديالى تعاني من تحديات ام

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة النزاهة، الاربعاء (31 تموز 2019)، عن تمكن ملاكات مكتب تحقيق ديالى من ضبط موظفين في مديرية بلدية المقدادية، لقيامهما بتزوير كتب تسجيل قطع أراض في منطقة (أبي صيدا) بالمحافظة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم - بغداد

الغت محكمة التمييز الاتحادية، الأربعاء، 31 تموز، 2019، التهمة عن مدير عام الجمارك عبد الأمير أسد والصادرة بحقه بشهر حزيران الماضي.

وبحسب الوثيقة الصادرة من المحكمة، فان "محكمة التمييز الاتحادية نظرت في الطعن الذي تقدم ب

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