ظريف يخرج عن صمته ويكشف أمنيته من أعضاء الفريق “ب”

2019/07/31 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن أمله أن يتقلص عدد أعضاء فريق “ب” وأن يقتصر على نتنياهو وبولتون فقط.ويضم “الفريق ب” مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بحسب وزير الخارجية الإيراني.وفي معرض …

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